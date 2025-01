SERIE C La sosta è alle spalle, ricomincia la serie C

La C riparte da 3 con Ternana, Entella e Pescara a dividersi il divano a 3 posti che sta sulla vetta. La vista sulla B è dunque, pare, affare a 3 ma con il mercato aperto e il girone di ritorno da giocare è ancora tutto per aria o quasi. Sosta e bagordi ormai alle spalle, si riparte oggi con un paio di anticipi che riguardano la zona medio bassa. Il Pineto riceve il Sestri, più o meno stesso menù annaffiato di guai al Barbetti tra Gubbio e Lucchese. Guai a chi sbaglia. Domani altre 4 partite prima del gran finale demandato al giorno della Befana.

Tanti gli incroci interessanti, ma per spessore vince Torres-Pescara che dirà se i sardi hanno testa e gambe per provare a stare in scia alle prime e se il Pescara delle tre regine è quella vestita peggio come sembrava sotto Natale. Ma solo il 6 gennaio sapremo che succede in testa.

Ternana teoricamente col vento in poppa al Liberati contro il Pontedera, qualche problema in più il calendario lo riserva all'Entella, a Chiavari, contro il Rimini infallibile o quasi in trasferta e desideroso di reagire all'inciampo di Natale che potrebbe costare ai biancorossi 2 punti di penalizzazione. Vedremo. E vedremo anche chi tra Arezzo e Vis Pesaro merita davvero la seconda fila e anche Spal-Perugia che è sfida tra polvere di stelle e due grandi malate. Il Legnago ultimo, ma vivo, chiede al Campobasso i primi punti dell'anno e tra Pianese e Ascoli i marchigiani in ripresa sembrano favoriti.

