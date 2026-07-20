La Spagna è campione del mondo: Ferran Torres piega l'Argentina ai supplementari
La Roja supera 1-0 l'Albiceleste al termine di una finale dominata e conquista il secondo Mondiale della sua storia, 16 anni dopo il trionfo del 2010
Un pareggio all'esordio, poi un percorso perfetto. Quattordici gol segnati, appena uno subito in sette partite. Sono i numeri della Spagna, che supera 1-0 l'Argentina dopo i tempi supplementari e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia, diventando la prima nazionale del XXI secolo a vincere due Coppe del Mondo.
A decidere una finale dominata dalle Furie Rosse è Ferran Torres, finora a secco nel torneo, che al 106' raccoglie la sponda di Nico Williams e firma il gol che vale il trionfo. Si chiude così il regno dell'Argentina e di Lionel Messi, sconfitto nell'ultima grande sfida della sua carriera mondiale.
La squadra di Luis de la Fuente impone il proprio possesso palla fin dai primi minuti, costringendo l'Albiceleste a una lunga fase difensiva. Le occasioni arrivano con Oyarzabal, Yamal e Baena, ma il portiere Emiliano Martinez tiene in partita i campioni in carica con una serie di interventi decisivi.
L'Argentina fatica a costruire gioco e conclude i tempi regolamentari senza riuscire a inquadrare la porta. La situazione si complica ulteriormente nel finale, quando Enzo Fernández viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i sudamericani in inferiorità numerica per tutti i supplementari.
La pressione spagnola cresce fino al gol decisivo di Ferran Torres. Nel recupero finale l'Argentina tenta un assalto disperato, ma la difesa della Roja resiste e può festeggiare un successo meritato, al termine di un Mondiale chiuso da protagonista assoluta.
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