FEMMINILE La Spagna ha il Clasico al femminile Il Barcellona s'impone 4-0 nella prima storica sfida con il Real Madrid in rosa.

Con la nascita del Real Madrid femminile avvenuta questa estate con la fusione con il Tacon. Il calcio in rosa della Liga si arricchisce della sfida tra Barcellona e Real. La prima volta del Clasico in rosa ha visto la netta vittoria della squadra blaugrana che si è imposta per 4-0. Il vantaggio del Barcellona dopo 18 minuti con Patricia Guijarro. La reazione del Real produce un paio di azioni interessanti con l'occasione del pari al 29' quando Asllani mette dentro la palla, ma la rete viene annullata per fallo sul portiere.

Nella ripresa l'autorete di Maria Isabel Rodriguez Rivero sul cross dal fondo porta il Barcellona sul 2-0. Il tris porta la firma di Lieke Martens, la calciatrice olandese gira di destro il bel cross dal fondo, tocca il portiere che non riesce però a deviare abbastanza da evitare il gol. Prima della fine c'è anche il 4-0 di Alexia Putellas, piattone di sinistro da dentro l'area che chiude il poker del Barcellona. Al di là del risultato una giornata storica per il calcio femminile spagnolo celebrato anche dalle principali riviste spagnole come Marca che ha titolato è nato il “nuovo Clasico”.



