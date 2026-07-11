MONDIALI 2026 La Spagna piega il Belgio: Merino firma la semifinale Come col Portogallo, il centrocampista dell'Arsenal entra e segna il gol qualificazione all'88° su errore del portiere Lammers

La Spagna piega il Belgio: Merino firma la semifinale.

La Spagna supera il Belgio per 2-1 e conquista l’accesso alle semifinali dei Mondiali 2026, dove affronterà la Francia. A decidere il quarto di finale disputato a Los Angeles è ancora una volta Mikel Merino, autore del gol della qualificazione all’88’, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

La formazione spagnola firma il vantaggio al 30° minuti con Fabian Ruiz, rapido a ribadire in rete una conclusione di Dani Olmo respinta da Courtois. Il Belgio reagisce e trova il pareggio prima dell’intervallo: al 41’ Charles De Ketelaere anticipa la difesa avversaria e, di testa, trasforma in gol il cross di Castagne.

Nella ripresa la partita resta equilibrata, con la Spagna maggiormente in possesso del pallone e il Belgio pronto a ripartire. A incidere sull’esito dell’incontro è anche l’infortunio di Courtois, costretto ad abbandonare il campo e sostituito da Lammens. Quando i supplementari sembrano ormai vicini, Cubarsí prova la conclusione dalla distanza. Il portiere belga non trattiene e Merino è il più veloce ad avventarsi sul pallone, firmando il definitivo 2-1. Per il centrocampista spagnolo è il secondo gol decisivo consecutivo, dopo quello realizzato negli ottavi contro il Portogallo.

La Spagna allunga così a 36 la propria serie di risultati utili consecutivi e si prepara alla semifinale contro la Francia, in programma martedì 14 luglio a Dallas.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: