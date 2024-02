SERIE C La Spal cade a Lucca ed esonera Colucci: torna Di Carlo Il 2-1 Lucchese porta al contro-ribaltone sulla panchina degli emiliani, terzultimi a +4 dalla Fermana.

Dopo 19 partite – e 15 punti – Leonardo Colucci restituisce la Spal a Domenico Di Carlo. La Lucchese si riporta nei playoff con un 2-1 sui sempre più disastrati ferraresi, ai quali non resta che la disperata mossa del controribaltone in panchina.

Via il subentrato e dentro il tecnico di inizio stagione, reo, alla guida di una neoretrocessa con ambizioni di risalita, di un avvio da 6 punti in 5 turni, con due vittorie a referto. Le stesse centrate – ma con circa il quadruplo di partite giocate – da Colucci, esonerato dopo quasi un girone esatto e a situazione ampiamente degenerata: +4 sulla Fermana fanalino di coda – e col solo Olbia a far da cuscinetto - tre ko filati e, soprattutto, un solo successo nelle ultime 14, sei gare or sono proprio con l'Olbia.

Spal anche poco fortunata, perché la Lucchese la sblocca, al 44°, con un capolavoro di Gucher: destro al volo dal vertice alto della mezzaluna e solo applausi per una rete da altre categorie. E sarà la porta che porta bene, perché sempre lì, neanche 5' dopo l'intervallo arriva il pari – quasi altrettanto bello - di Dalmonte, un altro destro al volo dal limite, rimbalzante in buca d'angolo.

Palla al centro e immediata reazione Lucchese: lancio del solito Gucher e deviazione di uno spallino a innescare in area Yeboah, cannonata a botta sicura e traversa. E da lì a poco la Spal quasi si porta avanti: Collodel scodella al volo per la fuga di Rabbi, Gucher se lo vede scappare ma dalla sinistra arriva in soccorso Sabbione, che lo intralcia quel tanto che basta per fargli mancare d'un pelo lo specchio.

Così per il gol partita bisogna attendere il 75°: Cangianello di prima a mandare a dama Rizzo Pinna che salta Alfonso e incrocia a porta aperta per il nuovo vantaggio rossonero. Nel recupero la Spal resta in 10 per il rosso a Fiordaliso – che stecca in scivolata Russo, partito in campo aperto – l'ultimo angolo è un nulla di fatto e il triplice chiude la gestione Colucci: ora tocca di nuovo a Di Carlo, che ha lasciato Ferrara 12ª e la ritrova terzultima.

