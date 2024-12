SERIE C La Spal frena l'Ascoli. Al Del Duca finisce 1-1 Succede tutto nel primo tempo. Caccavo porta in vantaggio l'Ascoli, risponde il solito Antenucci. Ascoli – Spal 1-1

L'Ascoli porta a nove la striscia utile, ma dopo 4 vittorie consecutive deve frenare la corsa con una Spal capace di strappare un punto d'oro al Del Duca. Partono forte i bianconeri, Marsura con il destro respinge Galeotti che si ripete su Silipo. Dall'angolo che ne consegue, passa l'Ascoli. Una deviazione favorisce il colpo di testa di Caccavo, quelli di Mimmo Di Carlo la sbloccano all'alba. La Spal non subisce il contraccolpo psicologico: Antenucci in mischia, trova il muro bianconero, ma poco dopo è sempre il capitano a toccarla quel tanto che basta per mandarla sul secondo palo, un po' troppo lento il portiere dell'Ascoli Raffaelli nella circostanza, ingannato anche da una deviazione e dal terreno di gioco reso viscido dalla pioggia. Protagoniste le tante pozzanghere che si sono create sul terreno del Del Duca, grazie ad una di queste Varone va al tiro, Galeotti reattivo, poi Arena salva sul secondo tentativo. Nella ripresa la Spal si difende bene, l'Ascoli costruisce solo potenziali occasioni che non spostano gli equilibri e la sostanza non cambia. Allo Stadio del Duca di Ascoli, Ascoli – Spal 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: