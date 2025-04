SERIE C La SPAL frena la Torres: 0-0 a Sassari Una buona SPAL impone lo 0-0 alla Torres terza in classifica.

Da Sassari arrivano segnali di ripresa della SPAL. I ragazzi di Francesco Baldini fermano sullo 0-0 la Torres terza in classifica, sfiorando più volte il clamoroso colpaccio. I sardi partono bene in avvio: Fischnaller manca l'appuntamento con il possibile vantaggio sulla palla messa in mezzo da Varela. Ferrara risponde prima con il destro alle stelle di Arena, sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi con il mancino deviato di Parigini che per poco non trae in inganno Zaccagno. Grandi polemiche al 66': Fabriani accusa un problema muscolare, si ferma e prova a richiamare l'attenzione. Molina, con ben poco fair-play, ne approfitta e si invola. La difesa lo ferma, l'azione prosegue ed è decisivo Dametto a salvare quasi sulla linea il diagonale dell'accorrente Rao. La Torres si salva, poi si scatena la rabbia dei giocatori in maglia rossoblu nei confronti dell'argentino della SPAL. Proteste da una parte e dall'altra quando Rao, lanciato in profondità, salta Zaccagno e poi finisce a terra. Il direttore di gara, però, fa proseguire. Si va a fiammate: Guiebre ci mette potenza quando incrocia con il mancino, manca soltanto un pizzico di precisione. L'occasione più importante, per la SPAL, ai -15: assist involontario di Casini a Molina che calcia, trovando la chiusura provvidenziale di Antonelli. Sulla ribattuta ci prova Rao, Zaccagno recupera e nega lo 0-1. Sull'altro versante Galeotti è attento sulla punizione da lontano di Masala, ultima chance con il solito indemoniato Rao che sterza e va a giro, Zaccagno mantiene la porta inviolata. E' comunque un mezzo passo falso per la Torres, la SPAL invece dovrà ripartire da questa prestazione per il rush finale.

