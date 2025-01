SERIE C La Spal non la chiude, il Sestri ringrazia (1-1)

La Spal butta un'occasione grande così, ma il piccolo Sestri organizzato e battagliero, il suo punto se lo merita. Partono meglio i liguri con la gran imbucata di Rosetti per Nunziatino che salta un avversario e calcia: è di Galeotti la prima parata del pomeriggio al Mazza. Inatteso, invece, arriva il gol della Spal. dall'angolo Bassoli prolunga per la volee di Rao da due passi: per il classe 2006 è il quinto gol stagionale. Il Sestri non esce dal match e crede alla possibilità di riprenderlo fin da subito: cross di Goglino, Parravicini a colpo sicuro, Galeotti si salva alla grandissima. Bene dall'altra parte anche Guadagno con Mignanelli per D'Orazio e il portiere ospite si produce in una parata stile Hockey. La punizione alta di Clemenza fa da sipario al primo tempo e apre una ripresa meno bella. La Spal da l'impressione di poterla controllare, ma un golletto di vantaggio non è dote sufficiente. E così con pazienza e con merito, il Sestri Levante si riprende il pari. Bella triangolazione Durmush-Clemenza-Durmush che riceve palla di ritorno e mette in buca d'angolo. Il piattone vincente del bulgaro priva la Spal di una vittoria che avrebbe forse chiuso il discorso salvezza che invece resta attualissimo di qua e di là.

