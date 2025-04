SERIE C La Spal pareggia con il Pontedera e si prepara per i play out Terzo pareggio consecutivo per la Spal di Badini – Mularoni

Succede tutto nel primo tempo e nel giro di un paio di minuti. Ma andiamo con ordine, è del Pontedera la prima chiamata: dal corner svetta Italeng sfera sopra la traversa. Risposta spallina con uno schema su calcio di punizione molto ben preparato, con Parigini che si gira e con il destro sfiora l'incrocio dei pali. Muove bene la palla la Spal nella prima frazione: Molina di prima intenzione e ancora un occasione per la squadra del duo sammarinese Baldini – Mularoni. Poco dopo la mezz'ora la svolta, quando Spini raccoglie un pallone vagante e lo scarica in porta con violenza. Esplode il Mazza e tutta la panchina, sinistro sotto la traversa. Ma è una gioia che dura un amen perchè dall'altra parte diventa decisiva la solita palla inattiva : Moretti schiaccia di testa e la pareggia subito. Solita distrazione della difesa che perde l'uomo sul secondo palo. Ripresa con la Spal in pressione ma senza trovare il gol del raddoppio, biancoazzurri non più pericolosi come nella prima frazione e il risultato non cambierà più. Allo Stadio Mazza di Ferrara, Spal – Pontedera 1-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: