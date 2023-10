La Spal resiste all'assalto della Torres (1-1)

Un primo tempo ingolfato costa caro alla Torres che poi torna brillante nella ripresa, ma non basta a ribaltar la Spal. Subito avanti Ferrara, la ricama Rao per l'inserimento di giustezza di Collodel. Capolista meno brillante e meno sul pezzo del solito, la Spal è a tratti come doveva essere nei pensieri estivi. Rao al volo fuori di niente. Match nervoso, Scotto e Valentini se ne dicono 4, poi il capitano di casa appoggia la fronte, il difensore va giù. Potente o meno la testata conta il gesto, rosso. E' il momento peggiore dei padroni di casa che però pareggiano i giocatori in campo quando Rao già ammonito ferma il contropiede di Kujabi e quindi arriva il secondo giallo. Prima dell'intervallo è Zaccagno a tener vivi i suoi, bel movimento di Rabbi e mezzo miracolo del portiere. Ripresa, Greco ci mette pesantemente la mani e ritrova la Torres più bella. Prima ancora Zaccagno a tamponare su Bruscagin. Minuto 54' fa tutto la panchina. Giorico la mette e Diakitè colpisce, i due entrati da poco riportano la capolista a galla. A questo punto la Spal torna nelle sue insicurezze e la Torres pensa a farla tonda: Diakitè-FIschnaller l'artiglieria pesante muove, Alfonso rimedia in due tempi. Gli assalti finali portano occasioni sulle quali poteva anche girare il pomeriggio. Non tanto sulla telefonata di Lora, fuori. Quanto sull'ultima mischia. Sanat la mette, Diakitè tocca appena, Alfonso può solo soffiare e finisce 1-1 che da una parte annulla gli effetti del colpo di Pescara, dall'altra rimanda ancora il ritorno della Spal.