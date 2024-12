SERIE C La Spal scappa, Tommasini salva il Gubbio (1-1)

Il Gubbio si salva all'ultimo respiro e Fontana evita la sconfitta al debutto. Spal che che parte meglio con Arena, ma umbri subito sul pezzo con Rosaia, smorzato. Passano gli estensi dall'angolo, il terzo tempo di Arena è pressoché perfetto con palla in buca d'angolo. Di qui in poi il Gubbio toglie i tappi e la Spal passa troppo presto alla fase conservativa, Galeotti la salva con un gran riflesso su Maisto. Subito dopo, Iaccarino apre il compasso che è poco tiro e poco giro. Sembra fatta sul finire di tempo, Tommasini pescato, Arena miracoloso nell'immolarsi. E prima dell'intervallo D'Ursi la fa interessante con l'esterno, ma vince ancora la difesa. Ripresa, idem come sopra. Galeotti blocca D'Ursi. Alza i giri il Gubbio, David scende, Fossati stop e tiro, solo esterno rete. Poi ancora il duo Fossati-David taglia la difesa, Galeotti in uscita bassa con timing perfetto. Ultimi fuochi con D'Ursi e Fossati, Galeotti la inchioda lì. Ormai è trincea pura, manca pochissimo: D'Ursi a fil di palo. E l'ultima preghiera con sponda di Signorini trova la spaccata di Tommasini che cambia il finale e salva un Gubbio che non avrebbe meritato di perdere.

