SERIE C La Spal si sveglia tardi, la capolista Entella fa un altro passo verso la B (2-1)

La capolista la vince in 7. Minuti. La Spal ha il merito di non mollare e mostrare i denti fino alla fine quando clamorosamente quasi la riapre. Avvio tremendo per Baldini, la sua difesa messa male al minuto 4, Casarotto si infila, Galeotti prova a uscire alla disperata, ma non gli dice bene il rimpallo. Passa niente, Karic la mette, Castelli la gira, Galeotti se la trova addosso ma non la toglie. Sono passati appunto 7 minuti. Sull'aria di goleada alza il vessillo l'antico capitano.

È Antenucci a suonare la carica, il palo riporta la Spal dentro la partita. Finale del primo tempo con gli emiliani nuovamente pericolosi, flipperone a centro area, la palla impazzita finisce ancora ad Antenucci e deve timbrare il cartellino anche il portiere dell'Entella. Ripresa, a volare adesso è il collega Galeotti sulla sberla di Franzoni. Spal però sul pezzo, Radrezza se la fa dare e cerca il jolly col diagonale. Poi le distanze potrebbero riavvicinarsi quando Karic già ammonito rema un po' troppo con le braccia e prende anche il secondo giallo. Coraggio estense, poi raffreddato da Molina che salta col gomito alto. L'arbitro che segue la palla si limita a fischiare fallo, l'assistente lo richiama e adesso sono 10 contro 10. All'ultima curva della partita Parigini dimezza lo svantaggio, ma non basta né alla classifica, né ai tifosi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: