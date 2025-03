SERIE C La Spal spreca, la Ternana no: a Ferrara è 0-3 Quinta vittoria consecutiva per gli umbri, che restano attaccati all'Entella capolista. Gli emiliani sprofondano a -8 dalla zona salvezza

La Spal crea, la Ternana segna. Sta tutta qui la sintesi della sfida della 32a giornata di Serie C, che ha visto trionfare per 3-0 gli umbri, capaci di capitalizzare con più cinismo, mentre i ferraresi di Baldini, arrivati più volte di fronte alla porta degli ospiti, sono stati fermati dall'imprecisione e dal muro alzato dal superlativo Vannucchi.

Al terzo minuto la Ternana è già in vantaggio. Cicerelli, con un colpo da biliardo, mette la palla in buca d'angolo su calcio di punizione da 25 metri. Imparabile la traiettoria disegnata dal numero 10, che scavalca la barriera e scende al momento giusto. Gli umbri spingono ancora e vanno vicini subito al raddoppio. Cicerelli si fa palla al piede tutta la fascia sinistra, seminando diversi avversari, e poi scarica per Curcio, che dal limite calcia fuori di poco. A metà frazione la Spal si sveglia e comincia a monopolizzare il gioco. La prima occasione capita sulla testa di Fiordaliso al 25', che però gira tra le braccia del portiere. La più pericolosa arriva invece nel recupero. Altro cross da sinistra, sponda di Iglio e ancora Fiordaliso che colpisce da due passi, stavolta in tuffo, ma Vannucchi, con un riflesso felino, toglie la palla dalla porta.

La ripresa si apre con la Spal ancora in attacco. La palla goal migliore se la crea subito Zammarini, che in area controlla un passaggio di Rao e gira in diagonale, sfiorando il palo. Al 58', però, la Ternana raddoppia. Calcio d'angolo da destra, la palla spiove nel mezzo dell'area dove arriva in corsa Cianci, che anticipa il marcatore e insacca al volo di piatto. La Spal riprende subito ad attaccare, cercando il goal che possa riaprire la partita. Al 66' ci prova Haoudi da lontanissimo, ma Vannucchi vola a togliere il pallone dall'incrocio dei pali. La replica della Ternana arriva dalla stessa distanza e con esito uguale: tiro di Vallocchia e parata in tuffo di Meneghetti. All'87', gli umbri chiudono la partita. Un lungo lancio dalla difesa innesca Ferrante, che vince il duello con Haoudi e lo aggira, poi si presenta al limite dell'area e calcia trovando ancora l'angolo in basso alla destra di Meneghetti, come nel primo tempo aveva fatto Cicerelli. Tre a zero e partita in ghiaccio.

Per la Ternana di Abate è la quinta vittoria consecutiva, che vuol dire +11 sul Pescara, terzo, e ancora -2 dall'Entella capolista. Per la Spal è la 17a sconfitta il campionato, che, visto il ritorno al successo dell'Ascoli, significa -8 dalla zona salvezza.

