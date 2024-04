SERIE C La SPAL vede la salvezza: 2-1 all'Entella

Scatto salvezza, quasi definitivo, per la SPAL che passa 2-1 a Chiavari e scavalca addirittura l'Entella in classifica. Svaniscono invece i sogni play-off per i biancazzurri che partono meglio: Petermann direttamente da calcio piazzato, sfera che si stampa sul palo e torna in gioco. E' il preludio al vantaggio: la rimessa laterale dalla sinistra attraversa tutta l'area di rigore, la difesa ferrarese non riesce ad allontanare e, sul secondo palo, Zappella è pronto ad insaccare l'1-0 della Virtus. Da qui in poi però i padroni di casa escono dalla partita e la SPAL inizia a farsi vedere, trovando il pareggio al tramonto della prima frazione: la spizzata del compagno trae in inganno De Lucia che esce a vuoto, per capitan Valentini è un gioco da ragazzi controllare e mettere dentro con la porta sguarnita. 1-1 e tutto da rifare ma, ad inizio ripresa, Ferrara completa la rimonta: contropiede micidiale, Edera allarga per Petrovic che con il destro buca De Lucia sul primo palo e va a festeggiare sotto il settore ospiti. 2-1, rete fondamentale per gli uomini di Mimmo Di Carlo. Nel finale torna a farsi vedere l'Entella, a caccia della nuova parità: Petermann fa tutto alla grande, poi chiude troppo il mancino. Ci prova anche Santini al 90': destro deviato, fuori di un soffio. La SPAL opera il sorpasso e vede la luce, dopo un'annata spesa sempre a rincorrere.

