SERIE C La Spal vince a Lucca ed esce dalla zona calda Emozioni al Porta Elisa con la Spal vittoriosa 2-3

Sfida salvezza al Porta Elisa di Lucca, in palio punti pesanti. Quirini si fa luce e con il destro impegna Galeotti. Alla prima vera sortita offensiva la Spal si procura il calcio di rigore. Ottimo lo spunto di Rao, servizio per Zammarini speronato in maniera fallosa da Tumbarello. Rigore trasformato da Antenucci. La sblocca la Spal al quarto d'ora. I rossoneri si riassestano.

La veloce porta Saporiti al diagonale fuori di un soffio. D'Orazio da fuori area, Coletta stava per commettere un grave errore, gli sfugge la sfera ma poi con l'aiuto del palo la recupera. Troppi errori individuali nella squadra di Gorgone, Visconti in maniera goffa interviene concedendo palla al marocchino Soufiane Bidaoui, immediata verticale per il 41enne Mirco Antenucci che ancora una volta mostra a tutti cosa deve fare il vero attaccante. Spal sullo 0-2, l'unica cosa che può fare la Lucchese è riaprirla subito.

E i rossoneri di casa lo fanno con il gol che dimezza le distanze ad inizio ripresa, la riapre Quirini con un velenoso tocco di testa. Adesso i padroni di casa ci credono: Antoni al servizio per Magnaghi, il centroavanti in spaccata sull'esterno della rete. Il numero 9 si farà perdonare poco dopo con lo splendido gol con tocco sotto sul portiere in uscita. La gara torna in equilibrio con il 2-2 firmato Magnaghi. I toscani continuano a concedere troppo dietro, in questo caso classico errore con l'uscita dal basso e D'Orazio rimette la freccia. La Spal torna in vantaggio. La gara assomiglia ad un flipper impazzito. Catanese dall'altra parte manca il nuovo pari per un non nulla. Diagonale dell'attaccante rossonero e palo interno. Emozioni a pioggia. Fazzi di testa, sfera vicinissima al palo. E' l'ultima emozione di una partita colma di capovolgimenti di fronte. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Spal batte Lucchese 3-2

