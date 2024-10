SERIE C La Spal vince a Rimini, al Neri decide un gran gol di Awua Biancorossi in 10 dal diciottesimo per il rosso a Bellodi

Riflettori accesi al Romeo Neri per l'anticipo dell'ottava giornata del girone B. Il Rimini in serie utile da quattro giornate ospita la Spal reduce da due sconfitte consecutive. Buscè si affida alla coppia d'attacco formata da Parigi e Cernigoi. Dossena risponde con il tridente, Rao, D'Orazio e Karlsson. Meglio gli ospiti in avvio anche se il sinistro di Buchel si perde abbondantemente sul fondo. La risposta biancorossa con il colpo di testa di Gorelli che non inquadra la porta avversaria. La gara cambia radicalmente al diciottesimo.

Bellodi, già ammonito, entra cosi a metà campo sul nigeriano Awua. Inevitabile il secondo giallo e Rimini in dieci. La Spal sfrutta la superiorità numerica e sul finire di tempo passa in vantaggio. Coordinazione perfetta e gran destro in contro balzo di Awua che infila la porta di Colombi. Secondo tempo e nonostante l'inferiorità numerica, il Rimini prova a fare la partita. Sinistro di Falbo che mette i brividi al portiere Melgrati. La Spal prova a chiuderla con Zammarini che non trova il bersaglio.

A tre minuti dal termine, il Rimini raggiunge il pareggio. Sponda di Gorelli per la deviazione vincente, sotto misura, di Lepri. Rete annullata anche se restano molti dubbi sulla posizione di fuorigioco del difensore biancorosso. Lepri ammonito per le vibranti proteste nei confronti del guardalinee. In pieno recupero, Parigi anticipa l'avversario ma la palla esce per una questione di centimetri. La Spal vince 1 a 0, al Neri decide il gran gol di Awua

