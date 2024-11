La Spal vince, il Pineto recrimina

​​​​​​​Padroni di casa per uscire da una crisi sempre più preoccupante, Pineto per ripartire dopo il Ko casalingo contro il Carpi. Dossena cambia modulo e schiera Antenucci come unica punta. Tisci risponde con il tridente, Bruzzaniti, Gambale e Chakir. Si parte con il diagonale di Bidaoui, potente ma impreciso. La risposta ospite con la battuta al volo di Gambale, deviata in calcio d'angolo. Abruzzesi più intraprendenti, Chakir con il destro a giro mette i brividi a Galeotti. L'estremo difensore spallino, preferito a Melgrati, è decisivo al minuto 27 quando salva porta e risultato sulla splendida conclusione di Bruzzaniti. Al primo minuto di recupero arriva il meritato vantaggio del Pineto. Uno schema eseguito alla perfezione dagli abruzzesi porta al cross di Bruzzaniti per il colpo di testa vincente di Nebuloso. Primo gol tra i professionisti per il centrocampista, classe 2007, che deposita in rete la pennellata del compagno di squadra.

Ospiti avanti di un gol ma che dopo pochi istanti restano in inferiorità numerica. Chakir entra in scivolata su Mignanelli e il direttore di gara estrae il cartellino rosso. Provvedimento fin troppo severo per l'attaccante italo-marocchino. L'uomo in più, rivitalizza la Spal. Dopo un tentativo di Mignanelli, deviato in angolo da Tonti, i padroni di casa ristabiliscono la parità. Sulla deviazione di Bassoli, posizione regolare di Bidaoui che al secondo tentativo firma l'1 a 1.

La partita cambia radicalmente e nel giro di 10 minuti, la Spal completa la rimonta. Fa tutto Mirco Antenucci, con un gol capolavoro. Controllo, movimento ad eludere il difensore e sinistro chirurgico nell'angolo basso. Quinto gol stagionale per un attaccante infinito, 40 anni compiuti a settembre. Una manciata di minuti e si ristabilisce la parità numerica. Bidaoui in ritardo su Nebuloso, secondo giallo e anche la Spal resta in dieci. Il Pineto ci crede e va ad un passo dal pareggio. Fabrizi anticipa tutti ma Galeotti è semplicemente strepitoso e mette in angolo. La Spal vince e torna a respirare anche se la classifica rimane complicata mentre per il Pineto, nonostante l'ottima partita, arriva la seconda sconfitta consecutiva.