La Spal vince in casa del Sestri Levante

Sestri Levante e Spal arrivano alla sfida senza aver mai vinto in tre giornate e con appena un punto a testa. La partita si sblocca dopo 8 minuti. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Antenucci. Sul cross di Mignanelli, la sponda di testa di D'Orazio diventa un assist per Antenucci che si avventa sulla palla e porta avanti la Spal. La replica del Sestri Levante produce il pareggio al 16. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera arriva in piena area ferrarese. Melgrati riesce ad opporsi in una paio di occasioni su Parravicini, ma non può nulla su Pane che firma la nuova parità.

Sul cambio fronte ci prova di nuovo la Spal. Rao impegna Anacoura che alza sopra la traversa. Risposta Sestri con la botta dalla distanza di Brugugnone, che Melgrati si allunga a deviare. La Spal torna di nuovo in vantaggio in chiusura di primo tempo. La difesa di casa libera sul calcio d'angolo. Radrezza non ci pensa su due volte e conclude di prima intenzione verso la porta. Il suo mancino trova anche una deviazione che mette fuori causa il portiere e manda la Spal sul 2-1 negli spogliatoi.

Nella ripresa la squadra di Andrea Dossena mette una seria ipoteca sui tre punti al 56' quando si porta sul 3-1 con Rao. Il numero 11 della Spal supera Anacoura con il destro su assist di Sottini. Ospiti vinci al poker con Antenucci al 68' quando la conclusione del numero 7 trova la parata del portiere in corner. La Spal legittima il vantaggio, ma il quarto gol non arriva. Finisce 3-1, prima vittoria in campionato per gli emiliani, secondo ko di fila per il Sestri Levante.