La spiaggia scende in campo per il nuovo Rimini: 50 abbonamenti per la rinascita biancorossa

La rinascita del Rimini Calcio passa anche dalla spiaggia. Gli operatori del turismo balneare scendono in campo a sostegno della nuova società biancorossa con l'acquisto di 50 abbonamenti e la distribuzione di 1.500 cappellini celebrativi negli stabilimenti e nei ristobar della città.

L'iniziativa, promossa dal Consorzio Marina riminese e dal Consorzio Ristobar di spiaggia di Confesercenti, è stata presentata insieme al presidente della Rimini Calcio Marco Lombardi e a Cristian Serioli di Adriagelo. L'obiettivo è dare un segnale di fiducia alla nuova società e coinvolgere il tessuto economico e turistico cittadino nella ripartenza dell'attività sportiva. I 1.500 cappellini, realizzati con la collaborazione di Maxibon Motta, saranno consegnati insieme ai gelati negli stabilimenti e nei ristobar aderenti ai Consorzi.

"Vogliamo dare un segnale concreto di fiducia nella ripartenza – spiega Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar di spiaggia -. Il calcio rappresenta un patrimonio della città, della sua storia e della sua identità. Dopo i tempi difficili che hanno portato alla scomparsa della precedente società, crediamo sia importante che il territorio faccia sentire la propria vicinanza a chi ha deciso di impegnarsi per far rinascere il Rimini. Per questo abbiamo deciso di acquistare fin da subito 50 abbonamenti: un gesto simbolico ma anche concreto, per dimostrare che crediamo nella società calcistica e nella squadra".

A supporto della nuova iniziativa sarà inoltre realizzata una campagna social che coinvolgerà i giocatori simbolo della storia della Rimini Calcio e rappresentanti delle istituzioni, con l'obiettivo di invitare tifosi, imprese e cittadini a sostenere i biancorossi. "La squadra è della città – concludono i promotori – e la sua rinascita può diventare un elemento importante di coesione, appartenenza e promozione del territorio. Ognuno può fare la propria parte. Noi abbiamo scelto di esserci fin dall'inizio".







