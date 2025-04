La stangata allo Zenith Prato rivoluziona la classifica. Il San Marino, oggi, sarebbe salvo

Prendere atto di quello che accade si, ma andare in campo festeggiando la salvezza ancora no. Lo Zenith con questa sentenza sul caso Tempestini, inflitto un punto di penalizzazione per ogni giornata giocata dal giocatore irregolarmente tesserato da scontare in questa stagione sportiva, dall'undicesima posizione con 36 punti passa in 18ettesima, ultima piazza con 21. Se finisse il campionato oggi non si disputerebbero i play out. Sarebbero retrocesse direttamente in Eccellenza le ultime 4: Sammaurese, Fiorenzuola, United Riccione e appunto Zenith Prato. Questo perchè tra Sammaurese e Corticella ci sono i famosi 8 punti di distacco che azzerano i play out: 33 contro 24, in questo caso specifico, sono 9 . Cosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane? In primis mancano tre giornate al termine del campionato, 9 punti da assegnare e, con questa sentenza, le ultime 4 faranno di tutto per accorciare il gap sperando nei passi falsi di Corticella e San Marino, le prime due salve dopo la roboante sentenza.

Ma attenzione, lo Zenith può ricorrere in Appello, e questo potrebbe ancora cambiare gli scenari qualora venissero assottigliati i punti di penalizzazione. Siamo nel campo delle ipotesi, ma negli anni si è visto che tutto è possibile anche sconfessare sentenze appena decretate. Andiamo a rivedere la classifica con questa stangata sullo Zenith: Forlì 78; Ravenna 71; Tau Altopascio 59; Lentigione e Pistoiese 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Prato e Tutocuoio 39; Sasso Marconi 36, Piacenza e Progresso 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; Fiorenzuola e United Riccione 22; chiude lo Zenith Prato con 21. Giovedi si torna in campo per il turno pre-pasquale.