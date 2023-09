SERIE C La super Carrarese vince anche ad Arezzo (1-3)

La Carrarese ripete la partenza sparata che già fece un anno fa, l'impressione però che adesso ci sia più sostanza e voglia di durare. Cade in casa l'Arezzo che al debutto aveva espugnato Rimini. Mawuli gran sinistro largo di pochissimo. Ospiti che ribattono colpo su colpo. Palmieri si butta dentro e favorisce per Capello, Borra stoppa tutto. La partita può decollare da un momento all'altro e infatti giocatona di Settembrini e scarico sul rimorchio di Pattarello. Tocco di precisione e 1-0. E' il momento migliore di quelli di Indiani, Pattarello ci ha preso gusto e ci riprova a strettissimo giro. Prima dell'intervallo però è già pari. Sulla punizione Di Gennaro sceglie alla perfezione il tempo per lo stacco. Ripresa, subito pallissima per l'Arezzo. Dall'angolo Gucci fa la sponda e lo iellatissimo Iori spacca la traversa. E mentre Pattarello appoggia debolmente un'altra palla interessante, esce di forza Carrara. Palla in verticale direttamente su Capello che scherza con i difensori avversari e calcia in buca. Il sorpasso avvenuto apre agli ospiti golose prospettive di contropiede, per stoppar le quali Pattarello prende il secondo giallo. E con l'uomo in più gli ospiti la chiudono. Una riconquista alta mette Panico in condizione di tirare e il rimbalzo di far fare a Borra una mezza figura.

