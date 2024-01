CALCIO FEMMINILE La Supercoppa Femminile è della Juventus. Roma ko 2-1 Le bianconere vincono il trofeo per la quarta volta. A Cremona decide il gol Garbino.

La Supercoppa Femminile è della Juventus. Roma ko 2-1.

A Cremona la festa è tutta della Juventus. La squadra bianconera, dopo la sconfitta ai rigori del novembre del 2022 a Parma, torna ad alzare al cielo la Supercoppa Femminile Frecciarossa. Lo fa - ed è la quarta volta, dopo il tris tra il 2019 e il 2021 - grazie al 2-1 sulla Roma, che in Italia quest'anno aveva sempre vinto e che in competizioni nazionali non perdeva proprio da un'altra finale, quella di Coppa Italia giocata a Salerno ancora contro la Juventus. Dopo l'autorete di Viens e il pareggio di Kumagai, decisivo a inizio ripresa un capolavoro di Garbino, che ha fatto esultare la squadra di Joe Montemurro. Per la Juventus si tratta del 12° trofeo della sua storia, arrivato in un pomeriggio di grande festa, con oltre 6600 spettatori sulle tribune dello stadio 'Giovanni Zini', ma anche di ricordo, con il settore Distinti intitolato a Gianluca Vialli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: