La Supercoppa Italiana cambia formula: sarà una Final Four.

Cambia la formula della Supercoppa Italiana, che non sarà più in gara secca ma una Final Four con le prime due del campionato e le finaliste di Coppa Italia, come già avviene in Spagna. Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea odierna. Casini ha aggiunto che l'Arabia ospiterà le prossime due edizioni e quelle del '27 e del '28.

