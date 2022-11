QATAR 2022

La Svizzera batte il Camerun, oggi tocca a CR7 e Neymar

Per gli elvetici la decide il camerunense naturalizzato Embolo, che non esulta per rispetto al Paese d'origine. Oggi Portogallo-Ghana, Brasile-Serbia e Uruguay-Corea del Sud. Belgio ok sul Canada, la decidono Batshuayi e Courtois.