QATAR 2022 La Svizzera batte il Camerun, oggi tocca a CR7 e Neymar Per gli elvetici la decide il camerunense naturalizzato Embolo, che non esulta per rispetto al Paese d'origine. Oggi Portogallo-Ghana, Brasile-Serbia e Uruguay-Corea del Sud. Belgio ok sul Canada, la decidono Batshuayi e Courtois.

La Svizzera comincia il suo Mondiale con l'1-0 sul Camerun, steso dal fuoco amico Embolo. L'attaccante, camerunense naturalizzato svizzero, la decide su assist di Shaqiri ma non esulta, quasi a chiedere scusa al suo Paese d'origine. Onana salva i suoi dal raddoppio elvetico ma non basta e la Svizzera fa suoi i tre punti.

Ieri sera esordio positivo pure per il Belgio che pur soffrendo supera 1-0 il Canada grazie a Batshuayi, che allo scadere del primo tempo sorprende la difesa sul lancione di Alderweireld. Ottima prestazione per i nordamericani hanno pure sciupato il rigore del vantaggio con Davies, respinto da Courtois. Oggi altre tre partite: alle 14 c'è Uruguay-Corea del Sud, alle 17 l'esordio di CR7 in Portogallo-Ghana e alle 20 il Brasile di Neymar affronta la Serbia.

