La Ternana batte anche il Forlì: è quarto posto

Nel posticipo della 28^ giornata di Serie C, la Ternana batte 2-1 il Forlì e trova la terza vittoria consecutiva, fermando a tre la striscia di risultati utili dei romagnoli. Partono meglio gli ospiti, al 9', con una punizione di Menarini tagliata in area e un colpo di testa di Elia a lato di poco. Al 16' risponde la Ternana. Orellana fallisce un dribbling in area, il seguente cross di Kerrigan arriva a Vallocchia che dal limite salta l'avversario e calcia a porta quasi spalancata, sparando alto.

Rimpalli ancora favorevoli alla Ternana cinque minuti dopo, stavolta con migliore esito. Un tiro deviato di Orellana s'impenna e finisce sulla testa di Doubickas, torre verso Pettinari che in spaccata insacca. Alla mezzora si rivede il Forlì, a caccia del pari. Sul cross di Scaccarabarozzi la girata di tacco di Selvini è fulminea e solo un gran riflesso di D'Alterio salva gli umbri.

In pochi minuti, la Ternana passa dal possibile goal subito a quello del raddoppio. Scaccabarozzi arriva male su un cross di Orellana e accomoda il pallone per Ndrecka, a cui resta solo da incrociare di potenza, da sinistra verso destra. Nel finale, altra occasione rossoverde, ancora con un cross di Orellana, ma Kerrigan, a rimorchio, calcia male.

La Ternana è quasi dilagante: la ripresa si apre con una nuova discesa sulla sinistra, poi Vallocchia scarica una bordata che Martelli respinge come può. Al 55', però, il Forlì la riapre. Tre tocchi e i biancorossi sono in porta: verticalizzazione profonda di Farinelli, sponda di Selvini e Menarini, di controbbalzo, trova il secondo palo dal limite.

Dopo il bel goal, il capitano forlivese ci prova anche su punizione, bloccata da D'Alterio. L'ultima palla goal ce l'ha però la Ternana al 75'. Vallocchia gestisce un pallone sulla trequarti che Ndrecka spedisce in area d'esterno, Martelli esce male e la sfera resta lì per Garetto, che calcia a botta sicura, ma colpisce un compagno. Il Forlì poi ci prova fino all'ultimo, senza però sfondare. Vince la Ternana, che va al quarto posto, romagnoli ancora a +5 sulla zona retrocessione.







