SERIE C La Ternana consegna la parita al Carpi (0-1) e la B all'Entella

Un po' la sfortuna, un po' la tendenza a complicarsi la vita, la Ternana consegna la partita al Carpi e il campionato all'Entella. Il debutto di Liverani sulla panchina umbra è il peggiore possibile, Vannucchi miracolone su Rossini che colpisce da un metro. Un tempo per la verità con tanta Ternana, ma niente gol- Quando lo fa Aloi è tutto fermo per un fallo su Sorzi. Testa di Maestrelli, alta di poco è il preludio al momento migliore dei rossoverdi: cross di Cianci, Corradini mastica la girata. E sempre Corradini a stretto giro sembra trovare la compiacente deviazione di un difensore, ma con un riflesso prodigioso Sorzi allunga un piede. Il tempo si chiude con un Cianci che sceglie la fucilata sul palo di Sorzi, trovando il portiere presente. Ripresa col Carpi che esce dal guscio e prova con la punizione di Puletto. Ternana più nervosa e più a strappi: Millico per un tiro-cross che non è né tiro e né cross. Spazi per le ripartenze emiliane, Gerbi si ingamba e Vannucchi para. Poi un episodio che dice male alla Ternana, Maestrelli prima tiene a fatica, poi strattona Stanzani. L'arbitro propende per un rosso severo che va saltare i nervi a quelli di Liverani. Più libero di testa il Carpi che triangola Stanzani, Mandelli, Casarini: la beffa è servita: la Ternana ragiona per convertire il tilt in reset, mentre l'Entella è praticamente in B.

