La Ternana fa sul serio, l'Arezzo rimedia nella ripresa (1-1)

di Roberto Chiesa
25 ott 2025

La Ternana adesso può giocarsela con tutte. Lo conferma nel sabato in cui davanti a 7000 spettatori spaventa la capolista Arezzo e va molto vicino a batterla.  Il pari è comunque giusto dopo un primo tempo bloccato, Capuano di testa fuori. È bella invece l'azione che porta i rossoverdi di Liverani avanti. Ndrecka addomestica e Dubickas fa esplodere il Liberati. Un tempo sottotono è sufficiente, dopo l'intervallo l'Arezzo prende decisamente in mano il match, Pattarello suona la carica. Poi dall'angolo D'Alterio non azzarda la presa e la fucilata di Chierico non è precisa. Tutta la pressione porta al pari che arriva però di carambola innescata dal tentativo di girata di Gilli e convertita dal tocco di Cianci. Il pari non accontenta nessuno forse e allora prima prova a riprendersela la Ternana con Vallocchia controllato da Venturi e poi l'Arezzo con Eklu che decide di mettersi in proprio senza però andare alla cassa. 





Riproduzione riservata ©

