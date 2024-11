La Ternana passa 2-1 a Carpi e si porta a -3 dalla vetta

Mentre il Pescara cade in casa, la Ternana prosegue la sua risalita e col 2-1 sul campo del Carpi si porta a -3 dalla capolista. Fere in vantaggio quando Aloi la ruba a Tcheuna, conclude sui guanti di Sorzi e ricicla il rimbalzo fuori area per De Boer, che elude Contiliano col destro e calcia col sinistro, sorprendendo Sorzi sul palo di competenza.

La reazione emiliana è affidata a Gerbi: tacco volante su azione d'angolo, con Vannucchi reattivo nel respingere, e spunto di classe e forza per mandare a spasso Capuano; segue un tentativo di cross che sbatte sulla traversa e diventa assist perfetto per l'inzuccata a porta aperta di Zagnoni.

Pari, ripresa e di nuovo Ternana in spinta, che dà frutto quasi immediato: 53°, l'appoggio in area di Ferrante trova il braccio largo di Rossini ed è calcio di rigore, con Cicerelli spiazzante per il suo 10° centro in campionato, che lo fa capocannoniere in solitaria del girone. Stavolta gli emiliani accusano e la gara va in ghiaccio, con un paio di botte di vita giusto nel finale: qui il traversone sbagliato di Rossini quasi si trasforma in eurogol, con Vannucchi chiamato ad alzarla in angolo per toglierla dal sette.

Per il resto c'è giusto una conclusione di Cianci respinta a una mano da Sorzi, dopodiché arriva il triplice a sancire il 4° successo in 5 turni per la Ternana e il 2° ko in fila per il Carpi, ora a +3 dalla zona playout.