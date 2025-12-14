La Ternana reagisce sul campo e batte 2-0 il Bra

Tramortita dalla mazzata di metà settimana che le ha tolto 5 punti, la Ternana reagisce sul campo e prova a riprendere la marcia. Al Liberati non c'è scampo per il sempre quadrato e volonteroso Bra. Che blocca le fere nella prima mezz'ora di nulla, poi ci vuole tutta la reattività di Renzetti sul colpo di testa di Dubickas. Prima dell'intervallo arriva il gol del vantaggio, meritato e bello: Vallocchia, Dubickas prolunga e Ferrante ci mette la punta. Il tempo si chiude con la testa di Romeo che non spaventa Renzetti. Serve più Bra per provare almeno a tirarla su.

Invece è Terni che vuol finire l'opera. Vallocchia arma Ferrante ancora respinto da Renzetti. Per gli ospiti invece Baldini imbraccia il fucile, ma spara alto. Contropiede Ternana, Orellana decide di far da solo, dopo la sgroppata è senza energia la conclusione verso Renzetti. Sempre solo Terni, Ferrante la tiene col petto, McJannet la cestina col sinistro. Pieno recupero, fa tutto Biany-Balcot, nel corridoio si infila Orellana che questa volta trasforma il rigore in movimento.







