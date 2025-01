La Ternana ribalta la Vis Pesaro (2-1) ed è seconda da sola

La Ternana va sotto, riemerge, ribalta e si getta di rincorsa sulla lepre Entella. Pesaro, segna, sogna, soffre e poi più che ridimensionarsi, forse si dimensiona. Brivido Vukovic che nel traffico non la trova, Tito di testa, ma sulla linea c'è Nicastro a salvare tutto. La Vis colpisce al minuto 17 e gela il Liberati. Cannavò tra il tiro e il cross, il velo di Tonucci manda fuori giri Vannucchi. Cicerelli alto di poco è la reazione di una Ternana che invece nel secondo tempo azzanna Pesaro alla giugulare.

Ospiti che in realtà avrebbero anche la palla del raddoppio prima di mettere la testa dietro i guantoni. Pucciarelli innesca Di Paola, Vannucchi scherma in uscita. Di là il pari arriva Sul colpo di testa Vukovic salva, ma nulla può sul tap in di Cianci. Ritrovata la parità, ovvio che a Terni non possa bastare.

Quindi avanti coi carri: ad esempio Curcio a botta sicura, c'è Zoia sulla linea a rinviare la capitolazione. La Maginot di Pesaro vacilla ancora, Tito da lontano e Vukovic ancora protagonista. Poi il portiere mette il mantello da Batman e vola sul colpo di testa di Curcio. Il gol arriva con Casasola che si prende la destra e la mette, Donati entra coi tempi giusti e fa esplodere il Liberati. La caccia all'Entella continua.