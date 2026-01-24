La Ternana vince a Carpi. Pari tra Torres e Bra

La Ternana torna alla vittoria, la squadra umbra sbanca il campo del Carpi, emiliani al secondo ko consecutivo il terzo nelle ultime quattro partite. Al 18' la punizione di Puletto viene deviata da D'Alterio. Dall'altra parte occasione per la Ternana con Dubickas che ruba il tempo a tutti e manda di poco alto. Nella ripresa la pressione della Ternana aumenta di intensità. La spinta della Ternana si concretizza al 79' quando Orellana sblocca la sfida al termine di una gran bella azione che si chiude con un mancino che batte il portiere avversario. Il Carpi di Stefano Cassani ci prova fino alla fine e nell'ultimo minuto di recupero tenta di sfruttare un calcio d'angolo. Tutti in area, portiere compreso, nella mischia che ne deriva la Ternana si salva e festeggia la vittoria di misura.

Pareggio con reti tra Torres e Bra. Appena un paio di minuti e gli ospiti sono in vantaggio con un diagonale da dentro l'area di Sinani che sfrutta anche l'errore del difensore sardo. I padroni di casa il pareggio lo trovano al 36': sul cross dalla trequarti la palla arriva sul secondo palo dove c'è l'inserimento di Sala, che supera avversario e portiere. Nella ripresa clamorosa occasione per la Torres per vincere la partita quando al termine di una ripartenza Lunghi si trova a tu per tu con il portiere avversario, il duello lo vince Renzetti, la palla resta in area, Brambilla salva il Bra. A sette dalla fine Sinani su punizione e gran parata di Zaccagno. Al 91' altra occasione per la Torres con Sala che spara a botta sicura ma centra la traversa, ma sul cross c'era una posizione irregolare. Le occasioni per la squadra di Greco non sono finite qui. Bonin a botta sicura e paratona di Renzetti, ancora Bonin sulla respinta e salvataggio sulla linea di Brambilla. Al fischio di chiusura di Deborah Bianchi di Prato finisce 1-1 una partita incredibile.







