SERIE C La Ternana vince il derby: 2-1 al Gubbio Tornano a correre le Fere che superano il Gubbio, in inferiorità numerica per il rosso a D'Avino, con le reti del capocannoniere Cicerelli e di Romeo.

Il derby è della Ternana che approfitta dell'episodio per superare il Gubbio e tornare al successo dopo tre pareggi di fila. Prima chance con Ferrante che gira di prima, Venturi vola e gli nega il gol. La partita cambia radicalmente alla mezz'ora: Cicerelli scappa alle spalle di D'Avino che gli frana addosso. E' ultimo uomo, il direttore di gara opta per il rosso diretto. Gubbio in 10, Terni sfrutta la superiorità numerica qualche secondo più tardi. Dalla punizione successiva, infatti, Cicerelli disegna una traiettoria perfetta. Venturi prova ad arrivarci ma non può nulla, 13° centro stagionale per il capocannoniere del Girone B. Doccia fredda per i rossoblu che non reagiscono e sbandano, la Ternana chiude virtualmente i giochi in chiusura di frazione: Cicerelli sfonda a sinistra, cross in mezzo e incornata vincente di Romeo che batte Venturi. E' 2-0 per le Fere e il Gubbio deve ringraziare l'imprecisione del solito, indemoniato, Cicerelli che fallisce per due volte il tris a cavallo tra primo e secondo tempo. De Boer tenta di beffare Venturi con il tiro-cross, la traversa è amica degli ospiti. Che, nel finale, trovano la forza per abbozzare una reazione. D'Ursi è l'unico a crederci sul lancione in avanti, la scippa a Capuano ma si fa ipnotizzare da Vannucchi a tu per tu. E' una scintilla, però. Ai -10 David si piazza davanti a Casasola che lo atterra, rigore anche per il Gubbio. D'Ursi sceglie la soluzione più semplice: botta nel centro della porta e derby clamorosamente riaperto. Anche perché serve un miracolo di Vannucchi a smanacciare la volée, quasi a botta sicura, di Rosaia. Brivido finale ma la Ternana, in qualche modo, la porta a casa.

