La Torres batte anche il Campobasso e aggancia il secondo posto (2-1)

Bella e sicura di sé, la Torres acchiappa il secondo posto. Va sotto subito, ma non fa una piega, quando dall'angolo Di Nardo col sinistro gela il Vanni Sanna. Il Campobasso, partito a mille e bisognoso di punti, si mette presto in gestione, il generoso Nanni scuote Sassari e fa volare Forte. Sempre Nanni prova a sfruttare un lancio lungo in un primo tempo piuttosto bloccato.

Molto meglio la ripresa anche perché all'alba Scorza si allaccia con Varela e prende il secondo giallo. La superiorità numerica porta la Torres a spingere a tutta. Arriva il pari, annunciato, e griffato da Mastinu; capolavoro volante a convertire un campanile che sembrava perso. Ovvio come l'1-1 non possa accontentare i padroni di casa, e come invece il Campobasso provi almeno a difendere il punto. La squadra di Braglia prova a punzecchiare in ripartenza, ma Spalluto è monopiede e nel cercarlo cicca e sciupa. Così la Torres completa e ribalta il pomeriggio. Antonelli in verticale e Diakité nell'angolo: i rossoblù acchiappano il secondo posto e continuano a pensare in grande.

Il finale è di gestione, Calabrese stende Zamparo e il Campobasso in 9 deve rinunciare ad ogni eventuale idea di rientro.