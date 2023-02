La Torres batte l'Alessandria e allontana i play out (1-0)

Si meritava il pari Maurizio Lauro al debutto sulla panchina dell'Alessandria, invece vince la concretezza della Torres. Sassari apre e chiude al minuto 14 un pomeriggio di poca roba. Diakitè di testa bacia il palo interno dà i tre punti ai padroni di casa. La voglia grigia di riemergere non è accompagnata da sufficiente lucidità. Galeandro ci prova con il sinistro, Salvato non ha problemi. E il tempo si chiude con questo passaggio al portiere Marietta. Ripresa, l'Alessandria vorrebbe e meriterebbe. Salvato santo subito sull'incornata a colpo sicuro di Cori, il pennellone va giù sulla ribattuta, ma non c'è rigore. Sempre piemontesi all'arrembaggio. Martignago sfonda e la mette, ancora Cori, e Salvato ci mette la faccia in senso stretto proteggendo la sua porta. Sembra fatta subito dopo. Galeandro entra in anticipo e pizzica una traversa sfortunata. Potrebbe chiuderla la Torres in contropiede con Diakitè che viene rimontato e non conclude, ma l'1-0 basta e avanza per salire a 33 ed allontanare cattivi pensieri da play out.