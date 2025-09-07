SERIE C La Torres crolla ancora, 0-0 tra Ascoli e Juve Next Gen I sardi battuti in casa dalla Pianese, pari anche tra Carpi e Campobasso

Nella terza giornata di Serie C, la Pianese trova il primo successo stagionale e infligge alla Torres la seconda delusione consecutiva, dopo la sconfitta per mano del Campobasso. Sull'incontro pesa tantissimo l'espulsione di Brentan, per doppia ammonizione, già alla mezzora, e decisa dopo un intervento del Var a chiamata. I sardi non incidono mai e i toscani colpiscono a inizio ripresa su un calcio d'angolo prolungato sul secondo palo. Nel batti e ribatti spunta il piede di capitan Simeoni, che insacca in spaccata l'1-0. La Pianese replica e chiude la partita all'83' ancora su cross, stavolta da punizione. Bellini anticipa tutti di testa e buca Petriccione sul primo palo, portando a quattro punti i toscani, che superano in classifica la Torres, ferma a tre.

Due reti a testa per Carpi e Campobasso in una sfida in cui arriva un'altra espulsione tramite Var a chiamata, con l'arbitro che cambia da giallo a rosso il cartellino sventolato a Brunet per un'entrataccia a centrocampo. Ad andare avanti sono i molisani, con un goal alla Insigne di capitan Leonetti, che punta Zagnoni, lo salta, rientra e calcia a giro di destro sul secondo palo. Rimasto nel frattempo in 10, il Campobasso colpisce ancora quando trova il Carpi sbilanciato. Bifulco gestisce un contropiede in 2 contro 1, porta a largo il marcatore, poi serve Padula e lo trova al centro tutto libero di battere a rete. Al 78' gli emiliani si svegliano e con le prime due occasioni della propria partita pareggiano. Prima tocca a Rossini svettare su tutti, girando di testa un cross da sinistra: Tantalocchi non trattiene. Poi capitan Cortesi fa tutto da solo, arriva sul fondo a destra, lascia sul posto Pierno, rientra e da posizione defilata scaraventa un bolide sotto alla traversa. Finisce 2-2, Carpi a cinque punti, Campobasso a quattro.

Dopo 20 anni l'Ascoli ritrova la Juventus, ma stavolta si tratta di quella Next Gen, e la sfida tra bianconeri termina a reti inviolate. I più pericolosi sono proprio i marchigiani, che hanno l'occasione migliore a inizio secondo tempo, quando Oviszach calcia da fuori e colpisce il palo esterno. Finisce 0-0, Ascoli e Juventus restano imbattute e salgono entrambe a quota cinque in classifica.

