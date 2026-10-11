La Torres domina, poi rischia nel finale, ma batte 2-1 la giovane Atalanta

Applausi preventivi ricambiati. La Torres ha sempre il pubblico dalla sua e dopo tre pari torna a vincere battendo un'Atalanta arruginita dalle soste forzate. Mastinu col campanile spaventa Anelli, poi i sardi passano. Sponda di Zecca e Berto entra per il gol dell'ex che rompe l'equilibrio. La reazione della giovane bergamasca è affidata al Camara, pigro in conclusione sul palo governato da Zaccagno. Nemmeno mezz'ora però e l'affare si complica, il missile di Scotto trova Anelli completamente impreparato e son due. Su Di Stefano a un passo dal tris, invece, il portiere si riscatta commutando in solo angolo. Ancora Berto per Di Stefano, stop non facile e non bello.

Segnali di Atalanta con Diao rimontato e schermato al momento del tiro. Ripresa, ospiti alla ricerca dell'episodio per riaprire. Occasionissima cestinata dalla punzione e poi Misitano che ci va a tanto così e viene rimbalzato dalla traversa. Lato Sassari, Bunino non la chiude. Ma la panchina si gioca l'FVS per un fallo ab origine. Rigore di Bunino, non male, ma Anelli benissimo e para. Di là l'uscita drammatica di Zaccagno punita da Zanaboni regala alla partita un finale imprevisto e imprevedibile. Brividone quando Bertolini ci da col rasoio e Zaccagno tocca di quel tanto da salvare una vittoria improvvisamente tornata in bilico.







