TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:20 Carrello della spesa: +25% in quattro anni sui prezzi degli alimentari 17:39 Truffa criptovalute, tre promotrici indagate a Rimini: spariti 560mila euro di imprenditrice di San Marino 16:18 Rimini, chiuse tre case famiglia per anziani: ospitavano non autosufficienti senza autorizzazione 16:12 Roberto Pazzaglia alpinista: "Sedici anni dalla scalata dell'Everest. C'è ancora molta curiosità tra le persone" 15:52 La Nazionale, con due ore di ritardo causa nebbia, è atterrata ad Ostrava 15:31 Il Cesena risolve il derby a inizio ripresa: l'Academy femminile cade per 2-0 13:41 Ortopedia a pieno regime: tanti interventi chirurgici ma servono più medici 13:32 “Dalla terra alla tavola”, Segretario Ciacci: + 12% di vino sammarinese nei ristoranti del Titano 12:57 Giampiero Semeraro (naturalista): “Momentaneamente il lupo ancora è intoccabile” 12:56 Dal premio La Clessidra un omaggio allo sport sammarinese
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

La Torres esonera Sanna e richiama Greco

Cambio in panchina nella lotta salvezza. Dopo 13 turni i sardi sono penultimi, a +10 sul Rimini

10 nov 2025
La Torres esonera Sanna e richiama Greco

La Torres cambia guida tecnica: Marco Sanna torna ad allenare la squadra Primavera, al suo posto è stato richiamato Alfonso Greco. I sardi, più immediati avversari del Rimini nella corsa salvezza, dopo 13 giornate sono penultimi con soli 7 punti. In questo periodo di tempo, Sanna ha ottenuto una vittoria e quattro pareggi, a fronte di otto sconfitte. Peggio dei biancorossi, che con 3 vittorie e due pareggi sarebbero virtualmente sedicesimi, ma devono far fronte ai 14 punti di penalizzazione ricevuti prima e durante la stagione, e sono sono a -3.

Con la zona salvezza ancora a portata, ma di fronte a un rischio concreto di retrocessione, la Torres prova a invertire la rotta richiamando Greco, che in rossoblù ci era già stato, a fasi alterne tra esoneri e ritorni, tra il 2021 e il 2025, ottenendo un secondo e un terzo posto in Serie C. Oggi dirigerà il primo allenamento, domani sarà presentato.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio