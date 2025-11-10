SERIE C La Torres esonera Sanna e richiama Greco Cambio in panchina nella lotta salvezza. Dopo 13 turni i sardi sono penultimi, a +10 sul Rimini

La Torres esonera Sanna e richiama Greco.

La Torres cambia guida tecnica: Marco Sanna torna ad allenare la squadra Primavera, al suo posto è stato richiamato Alfonso Greco. I sardi, più immediati avversari del Rimini nella corsa salvezza, dopo 13 giornate sono penultimi con soli 7 punti. In questo periodo di tempo, Sanna ha ottenuto una vittoria e quattro pareggi, a fronte di otto sconfitte. Peggio dei biancorossi, che con 3 vittorie e due pareggi sarebbero virtualmente sedicesimi, ma devono far fronte ai 14 punti di penalizzazione ricevuti prima e durante la stagione, e sono sono a -3.

Con la zona salvezza ancora a portata, ma di fronte a un rischio concreto di retrocessione, la Torres prova a invertire la rotta richiamando Greco, che in rossoblù ci era già stato, a fasi alterne tra esoneri e ritorni, tra il 2021 e il 2025, ottenendo un secondo e un terzo posto in Serie C. Oggi dirigerà il primo allenamento, domani sarà presentato.

