SERIE C La Torres fa cinquina, prima prova di fuga in Serie C E di Zecca il gol che vale la quinta vittoria su altrettanti incontri per i sardi

A sorpresa è la Torres di Alfonso Greco la momentanea regina del Girone B di Serie C . I sardi fanno 5 su 5 in campionato e si portano a + 5 su Pescara e Carrarese + 6 su Cesena e Gubbio. L'ultimo segno + arriva in trasferta contro il Sestri Levante. Squadra ligure vicinissima al vantaggio con Forte che carica un sinistro, sul quale ancora una volta risulta decisivo Zaccagno che la tocca quel tanto che basta per metterla sulla traversa. Insiste il Sestri, punizione respinta dalla barriera, Pane diagonale fuori di poco.

Nel finale di tempo Zecca fa le prove generali, l'incrocio con il sinistro risulta largo. Ad inizio ripresa arriva il gol da rimessa laterale, difesa del Sestri Levante ferma al classico, “vado io vai te”, l'ex Cesena Zecca ne approfitta si incunea e con il sinistro porta in vantaggio la Torres. Risposta del Sestri, sul cross di Gala, Forte di testa sfera accanto al palo. Allo Stadio dei Marmi di Carrara dove il Sestri gioca momentaneamente le partite in casa, Torres batte sestri Levante 1-0. Torres sola in testa con 15 punti.

