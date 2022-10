La Torres fa sul serio, per il Siena è la prima sconfitta (2-0)

Il Siena lascia l'imbattibilità sull'isola, fortino di una Torres alla prima vittoria interna. Incroci che lanciano i sardi. Salvato in apertura su Di Santo, premesse e promesse toscane non mantenute. Di là il trascinatore è Ruocco che va a chiudere un'azione interessante con l'abbattimento della contraerea avversaria. Partita bloccatissima, Pagliuca si da ai colloqui individuali. La vede male e ci prende. Perché Liviero si inventa una punizione che con la C c'entra davvero poco. Palla all'incrocio e 1-0. Comincia una festa che non finisce mai e quando ricomincia la partita il Siena si presenta con Paloschi per Belloni. Solo esterno rete per il neo entrato. Invece la Torres raddoppia e lo fa con il migliore in campo, Ruocco, che si fa beffe della difesa avversaria di testa, lui, che è il più piccolo di tutti. Reazione ospite, zero virgola. La virgola è questa tiraccio da Raimo sul quale Salvato si organizza. I padroni di casa mostrano maturità nel gestire il doppio vantaggio che non diventa tris solo per questo improvviso quando inutile miracolo di Lanni sull'incontenibile Ruocco.