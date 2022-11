La Torres ferma l'Ancona: 1-1 al Del Conero

Ancona - Torres

Alla Torres basta un lampo di Scappini per strappare il pari all'Ancona, che domina il primo tempo, va sotto e nella ripresa la raddrizza coi cambi di Colavitto. Lombardi conquista il rigore e Spagnoli lo trasforma nell'1-1, che tiene aperta la striscia positiva dei marchigiani ma che nei fatti è un'occasione persa, nella corsa alla vetta. Ancona subito in spinta con D'Eramo che triangola con Mattioli e incrocia, Salvato respinge di piede. Ancora D'Eramo per l'inserimento di Prezioso: la difesa sarda parte in ritardo ma si chiude in tempo per imbottigliare il centrocampista, che cade, si rialza e calcia malamente sul fondo.

La Torres sta in trincea ma, al primo – e in realtà unico - affondo, fa bingo: Masala a lanciare in fascia Diakite, palla dentro per Scappini che prende la mira e va col destro a piazzarla, sorprendendo Perucchini col supporto del palo. L'Ancona accusa lo svantaggio e si passa alla ripresa. Più precisamente a dopo il 63°, quando Colavitto toglie Mattioli e Di Massimo per Lombardi e Spagnoli, protagonisti di quel pochissimo offerto dal secondo tempo.

Lombardi per Spagnoli che non tocca per poco, quindi Spagnoli a lanciare Lombardi e clamorosa ingenuità di un altro fresco subentrato, Ferrante, che si vede superato e, mentre l'avversario corre verso l'esterno, ha la bella idea di spingerlo platealmente. Siamo appena dentro l'area e dunque è un rigore tanto regalato quanto netto, sul dischetto proprio Spagnoli è impeccabile e firma il suo 9° gol in campionato. Buono per evitare un ko immeritato ma non abbastanza per dare sostanza alla rincorsa anconetana.