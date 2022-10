La Torres la riacciuffa al 96': 2-2 con la Vis Pesaro

All'ultimo istante, all'ultimo respiro la Torres trova un pareggio d'oro, il terzo in 6 giornate. Ha preso i connotati di una beffa, invece, per la Vis Pesaro avanti per due volte ma sempre ripresa e costretta a tornare dall'isola con un solo punto. Eppure era iniziata al meglio per i ragazzi di Sassarini, tra le rivelazioni del Girone B: Provazza sfonda sulla sinistra ma viene fermato da Lora che poi si addormenta, Borsoi alimenta l'azione e serve ancora il 36 biancorosso che sorprende Garau sul primo palo per il vantaggio della Vis.

La Torres, nella prima frazione, non reagisce ma ad inizio ripresa lo fa eccome: bella azione corale degli uomini di Greco sull'asse Ruocco-Sanat-Liviero. Cross in mezzo per la deviazione sotto porta di Diakitè, Farroni non trattiene e la palla varca la linea. E' pari sardo che, però, regge poco o niente: prima Marcandella rientra sul mancino e costringe Garau alla gran parata anche grazie all'aiuto della traversa, poi ancora il numero 21 mette dentro e Fedato gira là dove il portiere della Torres – questa volta – non può nulla. Torna avanti Pesaro che avrebbe pure l'occasione di chiuderla: Garau esce per anticipare l'avversario e ancora Fedato prova a sorprenderlo. Colpo di testa dai 25 metri che si perde di poco sul fondo. Nel finale la Torres carica a testa bassa: Sanat si accentra e sfiora l'incrocio dei pali. Al minuto numero 96, in una delle ultime mischie in area, Luppi riesce a far la sponda per Scappini che anticipa Farroni e Ruocco, da 0 metri, infila il clamoroso 2-2. Esplode il “Vanni Sanna” per un pareggio che sa di vittoria.