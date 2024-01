SERIE C La Torres non molla: 3-2 alla Recanatese Dopo essere stata recuperata due volte, Sassari trova il definitivo 3-2 con Idda e porta a casa una vittoria pesante.

Avanti due volte, recuperata due volte da una super Recanatese. Con il brivido però la Torres continua a mettere pressione al Cesena: il “salvatore della patria” è Riccardo Idda, che segna il definitivo 3-2. Come è già capitato spesso, i rossoblu di Greco spingono subito sull'acceleratore al “Vanni Sanna”: azione in velocità, Fischnaller per Ruocco che impegna Meli con l'esterno. La partenza a razzo porta al meritato 1-0: Dametto sale in cielo e non lascia scampo all'estremo difensore avversario, tradito e beffato dal terreno reso pesante dalla pioggia. Il match sembra mettersi subito in discesa ma, dopo un avvio timido, la Recanatese esce alla distanza e alla prima chance pareggia: contropiede fulmineo, Melchiorri serve Lipari che supera Zaccagno con il piattone e permette ai marchigiani di tornare in quota. La Torres non ci sta: appena 5 minuti più tardi Mastinu dialoga con Fischnaller, prende la mira e calcia dalla distanza riportando immediatamente avanti i padroni di casa. 2-1, e i sardi legittimano il vantaggio nella prima frazione con il destro di Zecca respinto dall'ex Empoli Meli.

Nella ripresa però torna in auge la Recanatese anche se è la Torres a sfiorare il tris: transizione offensiva, capitan Scotto si invola e colpisce il palo a tu per tu con Meli. Gol sbagliato, gol subito: la Reca si rituffa in avanti e – poco dopo l'ora di gioco – Melchiorri firma il clamoroso 2-2 con un centro da vero rapace d'area dopo la smanacciata di Zaccagno e il liscio di Idda. Ma, come successo nel primo tempo, i rossoblu si rimettono subito in marcia e al 65' lo stesso Idda si inserisce sul primo palo – ancora da corner – e di testa fa esplodere per la terza volta la Curva Nord. 3-2 e, nonostante gli ultimi assalti di una Recanatese mai doma, Sassari porta a casa un successo pesantissimo.

