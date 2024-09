SERIE C La Torres passa anche a Gubbio e vola in testa Gubbio – Torres 1-2 con i gol di Fischnaller, e Mercadante per i sardi Corsinelli per gli umbr

Nel 4-3-3 di Alfonso Greco titolare il centroavanti della Nazionale sammarinese Nicola Nanni con Scotto e Fischnaller compagni di reparto. Nel 3-4-2-1 disegnato dall'allenatore del Gubbio Taurino, unica punta Tomassini. Dopo neanche 10 minuti, Venturi erra il rinvio, immediato recupero palla Torres e servizio per Fischnaller, sinistro preciso e Torres in vantaggio. Rispondono i rossoblu con la stoccata di Rosaia alzata in corner da Zaccagno. La Torres sfonda a sinistra con l'ex Rimini Guiebre , radente sul quale Nanni arriva con un pizzico di ritardo. Corsinelli dalla distanza, blocca l'ottimo Zaccagno, il portiere si salva anche quando il Gubbio attacca per vie centrali, ma la difesa della Torres in qualche modo libera. Grande occasione Gubbio sull'attacco da sinistra, Tomassini si gira a colpo sicuro, trovando sulla traiettoria, il corpo di un difensore, la squadra di Greco chiude in vantaggio il primo tempo. Gubbio che concretizza gli sforzi approfittando di una respinta, in questo caso, non perfetta di Zaccagno, sulla quale si avventa Corsinelli che festeggia con dedica al nascituro in arrivo. Partita bella, intensa e molto combattuta. Il Gubbio spinge ma non trova il raddoppio, la Torres è squadra rocciosa e capace di fare male in qualsiasi momento : sulla punizione da sinistra, Mercadante sceglie bene il tempo e i sardi tornano in vantaggio. Il Gubbio non ci sta e ci prova prima del finale altre due volte con Tomassini, sulla prima salva un difensore sulla linea di porta, sulla seconda ci mette i pugni Zaccagno. Al 96esimo timide proteste ma l'arbitro non concede e fischia la fine. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Torres batte Gubbio 2-1

