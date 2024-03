SERIE C La Torres prova a crederci ancora: Entella battuta 2-1

Ruocco è l'attaccatutto che tiene la Torres appiccicata al campionato. Decisivo il piccolo fantasista con la sua doppietta per battere un'Entella che ha sciupato un rigore e che aveva anche saputo rimontare. Controbalzo di Giovannini alto, è la prima cosa di una partita alla pari. Poi Giovannini è messo bene e ci prova anche di testa facendo volare Zaccagno. Torres che passa al primo vero affondo, Zambataro di fino con l'esterno. Ruocco è il più piccolo in campo, ma solissimo e letale anche di testa. Ripresa bravo De Lucia a tenere in piedi l'Entella con la doppia parata su Zecca e Fischnaller. Poi occasione Entella con Montevago che si alza e a mezzo metro dalla porta non la prende. Di là Scotto prova il colpo di biliardo e poi Chiavari ha l'occasione più colossale per far pari quando dall'angolo Santini, appena entrato, subisce un placcaggio da 6 Nazioni. Sul dischetto ci va Santini, ma il passo del giaguaro non disorienta l'ex compagno Zaccagno che lo intercetta. Continuano a crederci gli ospiti e al minuto 82 la tirano su con questa palla che Petermann converte all'angolo lontano. Un pareggio cercato e meritato che dura un paio di minuti. Zambataro, sponda di Zecca e ancora Ruocco a far esplodere il Vanni Sanna per la sesta vittoria consecutiva e un campionato se non ufficialmente riaperto nemmeno chiuso a chiave.

