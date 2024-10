La Torres renda amara la prima di Zauli sulla panchina del Perugia

Non è un debutto morbido per Lamberto Zauli, il nuovo tecnico dei grifoni per la prima volta in panchina con il Perugia affronta una Torres lanciata in scia Pescara. E l'inizio degli umbri fa ben sperare: Ricci con il mancino calcia verso il cuore dell'area dove Plaia salta con i tempi giusti senza trovare la porta. La traiettoria di Bartolomei dall'angolo trova libero Matos, il brasiliano tutto libero indirizza ma la sfera esce di un nulla. Il Perugia attacca la Torres segna. Alla prima sortita offensiva i sardi passano. Guibre lavora un gran pallone a sinistra, mette in mezzo per il liberissimo Fischnaller è semplice battere Gemello. Prima risposta dei grifoni con Bartolomei su punizione, Zaccagno in angolo anche in bello stile. Montevago riceve, arresta la sfera e si gira, l'ex Rimini Zaccagno ancora decisivo.

L'arbitro giudica fallosa la trattenuta di Montevago su Fabriani, se Ricci avesse realizzato, ancora straordinario Zaccagno, sarebbe stato tutto reso vano dal fischio del direttore di gara che assegna una punizione alla difesa, quando il Perugia, al contrario, chiedeva il calcio di rigore. Il penalty comunque arriva poco dopo per il fallo di mano di Mercadante. Lisi trasforma, per il meritato pareggio della squadra di Lamberto Zauli. La differenza tra le due squadre, in questa partita, la fa il solito Manuel Fischnaller. Tiro da fuori palla che rimbalza davanti a Gemello e termina in rete. Doppietta per l'attaccante della Torres e gol che vale oro.

Il sammarinese Nicola Nanni entrato nella ripresa, va vicino al terzo, ma sarebbe stato troppo per il Perugia. Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres batte Perugia 2-1.