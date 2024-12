SERIE C La Torres ritrova la vittoria, Carpi ko 2-1 I rossoblu non vincevano dal 3 novembre.

Un successo fondamentale per la Torres di Alfonso Greco, che non vinceva più dal 3 novembre. I sardi conquistano i tre punti sul campo del Carpi, l'ultima vittoria in trasferta risaliva al 27 ottobre. La prima occasione da rete è proprio per la Torres con Giorico. La conclusione sulla sponda di Scotto viene respinta da Sorzi. Il vantaggio dei rossoblù non tarda ad arrivare. Siamo al 19' quando Guibre salta il diretto avversario sulla sinistra.

L'esterno calcia forte con il mancino, la deviazione di Zagnoni mette fuori causa il portiere. L'ottimo momento della Torres prosegue con il raddoppio appena due minuti più tardi. Sul lungo rilancio della difesa, Zecca prende il tempo al diretto avversario che è costretto a inseguire. Il numero 77 supera il portiere con un tiro di destro che vale il 2-0 Torres. In campo sembra esserci solo la squadra di Alfonso Greco. Al 26', il tris sembra servito sul colpo di testa di Fischnaller, ma la palla termina di un soffio sul fondo.

Il Carpi si fa vedere al 35'. Cortesi fa tutto bene, salta un avversario, poi la conclusione di destro termina fuori. Cresce la pressione dei padroni di casa, che al 43' vanno ancora vicini al gol. Sul cross dalla destra, il colpo di testa di Zagnoni è ben indirizzato. Zaccagno vola ad evitare la rete. Allo scadere del primo tempo, il direttore di gara concede il calcio di rigore al Carpi per il tocco di braccio di Mercadante sul cross di Gerbi.

Sul dischetto si presenta Saporetti, che accorcia dopo la grande respinta di Zaccagno, che aveva intuito la traiettoria. All'intervallo la Torres conduce 2-1. Nella ripresa, Sorzi tiene in partita il Carpi con un'altra bella parata. Sul cross perfetto di Scotto, il colpo di testa di Fischnaller viene respinto dal portiere. Nel recupero, il Carpi tenta l'assalto finale. Nel batti e ribatti in area, la Torres riesce a salvarsi e al fischio finale può festeggiare la vittoria.

I più letti della settimana: