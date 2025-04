La Torres sbanca Ascoli con il gol di Nicola Nanni

Si allunga a quattro la striscia di risultati utili di fila della Torres che vince 2-1 al Del Duca di Ascoli. Successo firmato da Nicola Nanni, l'attaccante sammarinese, partito dalla panchina, la risolve in pieno recupero. Nel primo tempo la prima grande occasione da rete è dei marchigiani al 22' con Forte che controlla in area e calcia a botta sicura, il tiro è centrale Zaccagno respinge. Occasione Ascoli al 37 con Marsura che fa tutto bene, il tiro a giro finisce di poco sul fondo. Negli ultimi minuti del primo tempo insidioso traversone da parte di Guiebre, che costringe Raffaelli a smanacciare in corner.

Parità all'intervallo, nella ripresa arriva il vantaggio della Torres dopo 6 minuti con Zecca che salta con i tempi giusti sul cross dalla sinistra e di testa supera anche il portiere bianconero. Il vantaggio sardo dura appena cinque minuti perché l'Ascoli la pareggia con Forte. Anche in questo caso bel gol di testa del giocatore marchigiano che gira in porta sul cross di Marsura. Al 65' grandissima parata di Zaccagno che salva la sua porta sul tiro di Marsura su un'azione nata da un pallone conquistato da Forte. Sul successivo corner l'Ascoli sfiora ancora la rete. Nell'ultimo minuto di recupero il colpaccio della Torres firmato dal sammarinese Nicola Nanni. L'attaccante della Nazionale del Titano s'inserisce perfettamente sul pallone da punizione e di testa firma il gol da tre punti. Secondo gol in campionato per Nicola Nanni che festeggia togliendosi anche la maglia. La Torres sbanca il Del Duca 2-1.