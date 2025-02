La Torres si conferma terza forza del campionato: Pontedera battuto 1-0

La Torres non molla la presa, batte di misura il Pontedera e continua a restare attaccata alle prime 2. Avvio a tutta dei sardi, dall'angolo Carboni schiaccia il mancino e Calvani non ha problemi. Al Pontedera resta qualche contropiede per allentare la pressione di una Torres molto alta ed aggressiva. Fischnaller si infila a chiudere la combinazione, ma calcia debolmente sul portiere quasi non fosse lui. A sorpresa l'occasione più clamorosa la costruisce il Pontedera. Perretta scappa e la mette, Italeng deve solo spingerla e la spinge. Ma fuori. Di là invece la Torres lo fa. Sulla punizione di Fischnaller, Calvani trova il modo di arrivarci, ma a rimbalzo davanti a tutti c'è Carboni. Ripresa con il Pontedera che prova a organizzare qualcosa che la riporta dentro, ma fatalmente apre spazi che la Torres divora in contropiede. Fischnaller punta la porta, ma si ferma esterno rete. Quelli di Greco palleggiano, giocano col cronometro, sono bravi a rischiare molto vicino allo zero e potrebbero raddoppiare nel finale quando Masala entra con testa e gamba giusta, guida un contropiede che rifinisce offrendo un rigore in movimento a Diakitè. Inspiegabile come l'attaccante possa mangiarselo, il fischio finale senza danni gli evita brutti quarti d'ora.